Di Biagio: “Dopo la Svizzera non vedo un’Italia involuta. Rigori? Se si sbagliano, bisogna resettare”

Luigi Di Biagio, ex giocare della Nazionale e con un passato come c.t. dell’Under 21, ha parlato dell’Italia. Ecco le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Con la Svizzera mezzora di sofferenza, disorientati, poi molto bene, soprattutto con l’inserimento di Tonali e Berardi. E ci ha detto anche male, io non vedo un’Italia involuta. A Belfast bisogna vincere e basta: anche solo 1-0, poi nel caso si proverà a farne di più. Con coraggio e serenità, spregiudicati senza rischiare all’arrembaggio. Perché non dovremmo vincere con l’Irlanda del Nord?”.

Sui rigori: “Ancora oggi mi fermano e mi parlano di quello tirato alto nel ‘98 o del 5 maggio 2002. Jorginho mi ha sempre dato e mi dà ancora una tranquillità incredibile. Posso dire che un po’ mi dispiace. Però conosco la sua personalità, la sua intelligenza: questa cosa non avrà ripercussioni. Andrà oltre, starà già pensando alla prossima partita: ora deve solo resettare, ma non ha bisogno dei miei consigli. Solo uno, non ascolti chi dice che venerdì ha perso il Pallone d’oro. Se lo prenderà o no, non dipenderà da un rigore”.

Foto: Twitter Spal