Di Biagio: “Dobbiamo crederci. Sul mio futuro…”

Il ct della Nazionale italiana Under 21, Gigi Di Biagio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importante match contro il Belgio, una sfida che potrebbe decidere le sorti degli azzurrini nell’Europeo di categoria. Queste le parole di Di Biagio, riportate da Tuttomercatoweb: “Sarà obbligatorio crederci. Abbiamo tutte le possibilità per potercela fare. Il Belgio è una grandissima squadra, non sarà una partita semplice. Per quanto riguarda la formazione, oggi valuterò le situazioni di un paio di giocatori. Metterei la firma per giocare come contro la Polonia, migliorando ovviamente la precisione. Da quando è iniziato l’Europeo tante persone hanno detto che avremmo vinto in scioltezza, poi abbiamo scoperto quanto sono forti le altre. Certo, se non dovessimo arrivare alle semifinali non avremmo fatto un buon lavoro. Io conoscevo già il valore delle altre ma qualcuno inizia a scoprirlo solo oggi. Il mio futuro? Non dipenderà dal risultato di questo europeo”.

Foto: Figc