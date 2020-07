Di Biagio: “Credevo che ci saremmo salvati, ma alcune problematiche ce l’hanno impedito. Potrei raccontare tanto”

Il tecnico della Spal, Di Biagio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco le sue parole: “Sintetizzare quello che è successo non è facile. Io credevo fortemente nella salvezza poi ci sono state delle problematiche che ce l’hanno impedito. Potrei dire tanto e raccontare ciò che è successo dal primo di luglio a oggi, con le responsabilità che si devono prendere tutti. Io sarò sempre riconoscente a Colombarini e Mattioli, non ho nulla contro di loro”.

FOTO: Twitter Spal