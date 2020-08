Di Biagio: “Con la Spal esperienza negativa ma la rifarei. La società non mi ha comunicato nulla”

Gigi Di Biagio, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della stagione appena conclusa che ha visto gli spallini retrocessi in Serie B. Queste le parole del tecnico della Spal: “Siamo stati bravi comunque anche oggi, non avevamo molte scelte in panchina e quindi ho fatto fatica a cambiare qualcosa. Abbiamo disputato per l’ennesima volta una buona gara e forse meritavamo qualcosa in più, come spesso è accaduto. L’esperienza alla Spal? L’esperienza è stata negativa, ma la rifarei tutta la vita. Avevo la convinzione di potercela fare, di salvare la SPAL e lo abbiamo dimostrato nelle prime tre partite. Poi abbiamo avuto diversi problemi e non abbiamo fatto risultato in più ho cercato di dare tutto me stesso. Ringrazio la società e chi mi ha scelto. Anche Vagnati e tutti coloro che mi sono stati vicini. Spero di aver lasciato alla Spal la voglia di non arrendersi mai. La società? Ci siamo salutati, non mi hanno comunicato nulla ma c’è stato un tacito accordo con la società.”

Foto: twitter Spal