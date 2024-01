Di Biagio: “Che tristezza le polemiche arbitrali. Inter-Juve? Occhio a Vlahovic”

Gigi Di Biagio, ex centrocampista tra le altre di Roma e Inter, è intervenuto in diretta nel programma Gol di Tacco su TvPlay, toccando diversi argomenti come le polemiche arbitrali scaturite dopo il servizio de Le Iene: “È triste, dovrebbe uscire il nome dell’arbitro. La speranza è che il calcio non cada di nuovo nei problemi che abbiamo già vissuto. È grave che molti addetti ai lavori diano credito a queste illazioni, su Marotta che ha più potere. Per me l’Inter non ha goduto di particolari favori, sta vincendo solo perché è più forte. Ormai è una corsa alla lamentela. A volte gli arbitri non capiscono le dinamiche del calcio, ma al tempo stesso dovrebbero essere squalificati quei dirigenti che si lamentano sempre. Tra un po’ dovremo fare la moviola al VAR, perché non ci si capisce più niente. Il fallo di Sommer su Nzola? C’è un’immagine in cui si vede il portiere dell’Inter prendere prima la palla, quindi per me non è rigore”. Sul big match Inter-Juventus: “Bisogna riconoscere che i bianconeri stiano dando il 110%, mentre l’Inter sta facendo un campionato in linea con le aspettative. I bianconeri hanno ritrovato un grande Vlahovic che finalmente è assistito dalla squadra che ha alzato il proprio baricentro. Domenica la vedo sfavorita contro l’Inter anche se spero da appassionato di calcio che la lotta scudetto non finisca tra una settimana”.

Foto: Twitter SPAL