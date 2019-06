Di Biagio: “C’è delusione, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Ora…”

Luigi Di Biagio, commissario tecnico dell’Italia Under 21, è intervenuto al microfono di Rai Sport dopo il ko contro la Polonia: “C’è delusione per come è andata la gara. L’abbiamo controllata per 90 minuti, ma non siamo riusciti ad andare in vantaggio o pareggiare, malgrado le tante occasioni da gol. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, se non l’essere stati poco incisivi quando c’era da segnare. Faccio fatica a commentare una partita del genere. Nel secondo tempo c’è stata più confusione, qualche palla vagante in più, ma abbiamo creato comunque. Ora il percorso si complica: andiamo dentro e facciamo due conti, ma sicuro si complica”.

Foto: sito ufficiale Vivo Azzurro