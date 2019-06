Di Biagio: “Abbiamo ancora una piccola speranza, vedremo cosa succederà”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il commissario tecnico dell’Under 21 Di Biagio commenta la vittoria per 3-1 sul Belgio che, però, potrebbe non bastare per trovare la semifinale. ““Sapevamo che dovevamo aspettarci tutto un altro risultato dalla partita tra Spagna e Polonia, non è stato così e questo complica maledettamente tutto. Abbiamo una piccola speranza e vedremo cosa succederà. Stasera abbiamo dato dimostrazione di grande gioco. Ma sono i risultati che contano, quindi non posso essere soddisfatto. Kean e Zaniolo? Siamo un gruppo, bisogna rispettare le regole”.

Foto Twitter FIGC