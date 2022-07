Dg Vicenza: “Reagiremo alla retrocessione. Allestiremo una squadra per tornare subito in B”

Paolo Bedin, direttore generale del Vicenza, ha analizzato quanto accaduto in casa biancorossa, con la retrocessione in Serie C la scorsa stagione, ma con la voglia di tornare subito in Serie B.

Queste le sue parole: “Il cammino del girone di ritorno è la dimostrazione di quello che la società vuole fare da adesso in poi, cioè non mollare e riportare il Vicenza dove merita. La società sta investendo e vuole dare immediatamente un segnale di reazione. Lo farà allestendo una squadra competitiva per vincere il campionato e lo farà anche attraverso tutte le altre attività di carattere gestionale, di comunicazione e di impegno con il settore giovanile. La nostra promessa è di lavorare dalla mattina alla sera come stiamo facendo e dedicare ogni minuto per riportare il Vicenza dove si merita e per ricominciare a sognare come qualche anno fa”.