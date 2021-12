Dg Chiasso su Eriksen: “Abbiamo rispettato la sua privacy, siamo stati felici di ospitarlo”

Christian Eriksen nei giorni scorsi si è allenato nello Stadio del Chiasso. A proposito di questo ha parlato il direttore generale del club ad una tv svizzera: “Ci ha chiesto se poteva usufruire delle nostre strutture per tenersi in forma. L’accordo era per tre giorni, se dovesse avere ancora bisogno sicuramente saremo a disposizione. Abbiamo rispettato al massimo la sua privacy, non gli abbiamo chiesto motivazioni”.

FOTO: Sito Inter