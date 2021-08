DG Atalanta: “Zapata? Il mister è stato ben chiaro”

Il DG dell’Atalanta, Umberto Marino, a Dazn ha parlato dell’esordio in campionato della “Dea” e di mercato, con il tema Duvan Zapata in particolare a tenere banco.

Queste le sue parole: “Si riparte da zero, al di là degli obiettivi e delle speranze. Bisogna continuare a sognare, ma rimanere con i piedi per terra, con realismo. Sarà una stagione difficile perché saremo impegnati su tre fronti. Duvan Zapata? Gasperini è stato ben chiaro. Il nostro unico pensiero ora è recuperarlo per bene”.

