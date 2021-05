DFB Pokal: il Borussia Dortmund vince la coppa. Schiantato il Lipsia in finale (4-1) con le doppiette di Haaland e Sancho

Con un rotondo 4-1 il Borussia Dortmund batte il Lipsia in finale di DFB Pokal e vince la coppa di Germania. Decisive le doppiette di Sancho e Haaland con due super prestazioni. A nulla è servita la rete di Dani Olmo per il Lipsia. Così il Borussia Dortmund vince la coppa, è il primo titolo stagionale per Haaland e compagni.

Foto: Twitter Borussia Dortmund