DFB Pokal, il Bayern rischia, poi batte il Wehen nel finale (3-2 di Kane al 95′) e si qualifica
28/08/2025 | 00:06:31
Il Bayern rischia clamorosamente nella gara del primo turno della DFB Pokal, la Coppa di Germania. I Bavaresi vincono 3-2 in casa del Wehen, compagine di terza serie tedesca. Bayern che sembra chiudere subito i conti, al 16′ vantaggio di Kane su rigore, poi al 51′ il 2-0 con Olise. Poi si spegne la luce e accade l’incredibile. Al 64′, Keys riapre il match, al 69′ Kaya pareggia clamorosamente.
Il Bayern reagisce, al 76′ Kane fallisce il calcio di rigore del 3-2, ma quando sembrano vicini i tiri dagli undici metri, proprio Kane al 94′ risolve la pratica qualifica il Bayern.
Foto: sito Bayern