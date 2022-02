Dezi: “A Padova per ripartire con un progetto importante”

Presentato ufficialmente Jacopo Dezi a Padova. Ecco le sue dichiarazioni: “A me piacciono le sfide, Padova non merita questa categoria, è una bella sfida. Ho scelto Padova per il progetto importante che c’è dietro. Mi son sempre allenato in questo periodo, e sempre al massimo anche se ero a parte, sapevo che non avrei avuto molto tempo per ritrovare la condizione, sono a disposizione sin da subito. Ho esordito in campionato, poi son finito fuori lista, mi manca solo la partita. Sarò subito a disposizione. Io preferisco fare la mezzala, ma ho sempre ricoperto tutti i ruoli a centrocampo, farò del mio meglio ovunque mi metta. La chiamata è arrivata negli ultimi giorni di mercato, la società mi ha trasmesso subito tanta voglia e tanta carica. Caratteristiche? Una mezzala di centrocampo, mi piace inserirmi, mi piace giocare sempre avanti, prediligo la fase offensiva, ma non disdegno anche la fase difensiva. Vice Ronaldo? Preferisco giocare più avanti, ma non ho nessun problema dove giocare. Con la maggior parte dei ragazzi ho giocato contro, con Terrani, Nicastro, Monaco, Ceravolo, Bifulco, Settembrini ho già giocato insieme, mi hanno accolto tutti benissimo. Durata contratto? Cercavo un progetto dove rimettermi in gioco, sono contentissimo della fiducia che mi è stata data. Bisogna subito riportare il Padova dove merita. Come mai fuori lista a Venezia? Del Venezia posso dire che mi son trovato benissimo, abbiamo fatto un’impresa storica, facendo una cosa straordinaria, ora non voglio parlare di loro. Come ho vissuto questi mesi? Male, non è facile non avere l’obbiettivo la domenica. Caratterialmente? Ci vuole un po’ tutto, ho tanta corsa, tecnica, mi piace giocare con la palla, mi piace l’inserimento e non disdegno nel fare qualche gol, speriamo ne arrivino. Cosa mi aspetto dalla Serie C? Un campionato difficile, ci son giocatori che vogliono mettersi in mostra, sarà difficile, ma sono pronto e carico”

FOTO: Profilo Instagram Padova