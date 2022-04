DEWSBURY-HALL, TECNICA E ATLETICITÀ AL SERVIZIO DEL LEICESTER

Cresciuto nel Leicester, per il Leicester, con il Leicester: la storia calcistica di Kiernan Frank Dewsbury-Hall è legata a doppio filo con quella del club dove attualmente milita e che, partita dopo partita, sta restituendo agli appassionati frammenti di un calciatore realmente valido e costruito per la Premier League.

Classe ’98, gli unici due passaggi del ragazzo al di fuori delle Foxes l’hanno portato al Blackpool e al Luton, rispettivamente in League One e Championship, dove ha ulteriormente potenziato il proprio bagaglio complessivo per poi poter tornare da protagonista nella squadra che ne ha forgiato l’animo e la struttura calcistica. Un percorso, quello di Kiernan, diverso rispetto a quello degli altri talenti della mediana certamente scintillanti che l’Inghilterra sta mettendo in mostra negli ultimi anni: tanta fatica, un percorso di continuo adattamento a nuove esigenze e/o possibilità, nessuna presenza con le nazionali giovanili inglesi a certificarne i miglioramenti.

Che giocatore è Dewsbury-Hall? Parliamo di un centrocampista duttile nel pensiero e nell’effettiva concretizzazione del suo calcio: mezzala, mediano in un centrocampo a due oppure trequartista. Diverse posizioni in cui è in grado di applicare la sua ottima tecnica e la propensione all’invasione degli spazi che l’hanno reso cruciale per l’allenatore Rodgers, che non esita a sfruttarne le qualità indipendentemente dal sistema di gioco scelto. Molto abile in conduzione, atleticamente predisposto alle transizioni, il tutto accompagnato – ed elevato – da una spiccata personalità. Manca qualche gol per poter alzare ulteriormente l’asticella della valutazione (anche se è proprio una squadra italiana, il Napoli, ad averne assaggiato il mancino senza che fosse stata avanzata alcuna richiesta). Il tempo è dalla sua: Dewsbury-Hall, l’arma in più del Leicester.

Foto: Instagram Dewsbury-Hall