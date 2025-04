“Devi giocare”, Lecce a Bergamo come la Lazio a Genova: charter nel giorno della partita

Funziona così, in nome del business. “Devi giocare”, tutto il resto non conta. C’erano zero margini, fin da ieri, che Atalanta-Lecce in programma domani sera alle 20,45 dopo essere stata programmata per ieri allo stesso orario, potesse essere rinviata per la tragica scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. E chi si aggrappa alla speranza dell’ultimo minuto, per un dietrofront rispetto a una gestione della vicenda davvero fuori dal mondo, deve fare i conti con la programmazione del Lecce che, dopo un blando allenamento nella giornata di oggi, ha deciso di partire in charter domattina per Bergamo. Esattamente come aveva fatto la Lazio nella mattinata di mercoledì dopo il rinvio della gara di Marassi contro il Genoa, comunicata quando lunedì era in aereo e non aveva fatto in tempo a scendere. Contrariamente alla Fiorentina che, invece, era riuscita a non rientrare per trascorrere un altro paio di giorni a Cagliari. Avanti così, non ci sono più limiti. E neanche imbarazzo…