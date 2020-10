Deulofeu: “Voglio tornare in forma e vincere. Con Pereyra formiamo una bella coppia”

Tornato in Serie A, Gerard Deulofeu ha parlato ai canali ufficiali dell’Udinese per commentare la sua nuova avventura:

“Alla fine sono tornato in Italia, sono molto contento di essere qua, per me è una bella opportunità . Nel mio ricordo c’è l’esperienza a Milano, ritornare in Italia per me è un orgoglio e sono pronto a dare tutto in campo. Lo stadio è bellissimo, ma lo sapevo già, perché ho giocato con il Milan qua per la prima volta. Il centro sportivo mi è piaciuto tanto, è grande! La palestra è grande, tutto è molto bello. Sono contento perché questo va bene per giocare la partita.

Gotti? Siamo entrambi contenti della mia presenza, ma ancora non mi ha detto niente della formazione e su come giocare.

Pereyra? Credo che siamo una bella coppia. Lui è un bel giocatore, gioca benissimo e anche a me piace fare belle giocate in attacco. Se facciamo un bel lavoro per la squadra, dopo possiamo essere entrambi contenti.

I tifosi e lo staff sanno che il mio punto forte è in attacco. Dobbiamo fare goal e giocare bene. Voglio fare degli assist, così i miei compagni possono segnare. Se entro in campo contento tutto andrà per il meglio. Il primo obiettivo è ritornare in forma. Voglio giocare più minuti possibili e aiutare a vincere le partite”.

Foto: sito Udinese