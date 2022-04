Deulofeu: “Siamo forti, ma spesso non lo dimostriamo. Un onore indossare la numero 10”

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha parlato a Udinese TV, analizzando la stagione dei friulani.

Queste le sue parole: “Siamo forti, ma questa forza va dimostrata ogni settimana in campo. Qualche volta non siamo riusciti a dimostrarlo, non abbiamo spinto al massimo e di conseguenza non abbiamo preso tutti i punti possibili. Nelle ultime sei-sette partite abbiamo dato il massimo e abbiamo raccolto punti. È un lavoro che si sviluppa durante la settimana in allenamento, la domenica dobbiamo scendere in campo per raccogliere i frutti del lavoro. Siamo contenti, ma dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il massimo”.

Sul numero di maglia: “Indossare la maglia numero 10 mi dà carica, è una maglia forte che in passato è stata onorata da tanti campioni. Uno di loro era De Paul con cui ho giocato lo scorso anno. È un onore per me indossarla e sto dando il massimo per onorarla”.

Sulla prossima gara: “Sono carico per la gara di sabato contro l’Empoli. Il mio obiettivo è fare gol e vincere la partita. I conti vanno fatti a fine stagione e non adesso. Abbiamo in programma cinque-sei partite ogni tre giorni e dobbiamo concentrarci sul fare e non sul pensare”.

Foto: Twitter Udinese