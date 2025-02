Deulofeu: “Quanto ero felice sul campo… Arendersi? Non è un’opzione”

Gerard Deulofeu ha risolto a gennaio il suo contratto con l’Udinese. L’ultimo match giocato dall’esterno risale a oltre 2 anni fa, poi l’infezione alla cartilagine del ginocchio operato in seguito alla rottura del crociato e il calvario, che ancora oggi non gli ha permesso di tornare in campo. Lo spagnolo però non si è perso d’animo e sta continuando a lavorare. Intanto su Facebook ha pubblicato un post di un suo pre-partita, commentandolo così: “Per qualsiasi giocatore sano e disponibile… Non sai quanto è bello poter godere della tua passione e vivere momenti indimenticabili. Un semplice riscaldamento… Ma quanto ero felice sul campo. Arrendersi? NON È UN’OPZIONE!”.

Foto: Twitter Udinese