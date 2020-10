Deulofeu non sta nella pelle: «Udinese, ci vediamo in campo»

Primo tweet per il nuovo acquisto dell’Udinese. L’esterno offensivo Gerard Deulofeu, arrivato dal Watford (altra società della famiglia Pozzo) ha espresso sui social di riferimento la sua soddisfazione per la nuova avventura. «Pronto per cominciare, Udinese! Bella opportunità! Ci vediamo presto in campo!» ha scritto sul profilo

Foto: Twitter Deulofeu