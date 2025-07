Deulofeu: “La vita appartiene a chi osa”

07/07/2025 | 22:20:26

Gerard Deulofeu non smette di credere all’ipotesi di un suo ritorno in campo. Lo spagnolo si è infortunato nel gennaio 2023 e da allora non è più tornato in campo, rescindendo anche il suo contratto con l’Udinese. Sui social però non si dà per vinto e oggi ha postato una foto che lo ritrae con la maglia del club friulano nel 2022-2023, commentandola così: “Ancora una volta. Una di più”. La forza di volontà dell’ex Barcellona è percepibile, ma il suo fisico non sembra aiutarlo, alternando alti e bassi, progressi e passi indietro. Un’altra frase condivisa e significativa è questa: “La vita appartiene a chi osa”.

Foto: Twitter Udinese