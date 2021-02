Deulofeu: “Felice si aver sposato questo progetto. Llorente ci darà qualità”

Ai microfoni di Udinese Tv, l’attaccante spagnolo, Gerard Deulofeu, ha parlato del suo momento e di quello della squadra friulana.

Queste le sue parole: “Sono contento di aver sposato questo progetto e di aver firmato con l’Udinese, ora sono qua a titolo definitivo e sono pronto per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, sono felice. Infortunio? Non è stato facile, si soffre tanto. Ora sto iniziando a sentire delle sensazioni migliori ma per me è stato difficile, ho sofferto molto ma con il lavoro e la pazienza alla fine tutto arriva. Il mio processo di recupero sta andando bene, il mio obiettivo era quello di arrivare al massimo della forma per la seconda parte della stagione. Ora il mio corpo sta rispondendo e tutti vogliono che torno al mio massimo livello”.

Sul sistema di gioco di Gotti: “Non ho problemi con il sistema di gioco, il problema che ho avuto in questo periodo riguardava il mio corpo ma qui mi sono trovato subito benissimo con Mister e compagni. Mi piace l’ambiente intorno alla squadra e sono contento perché vedo molti progressi nella squadra nell’ultimo periodo”.

L’arrivo del connazionale Llorente: “Sono contento che sia arrivato Fernando, lo conoscevo già ed è un bravissimo ragazzo, ora che siamo insieme là davanti andrà sicuramente benissimo. In passato ho giocato in maniera simile con Deeney, Fernando è molto alto ed è molto bravo sulle palle lunghe, io posso inserirmi negli spazi e sfruttare le sue giocate: possiamo essere una buona coppia, Llorente ci darà qualità. Pereyra? Mi piace come sta giocando, sta dando il massimo in ogni partita e anche ieri abbiamo fatto molto bene insieme, abbiamo fatto un grande lavoro anche per il rigore. Per me è un amico e sono contento di giocare con lui”.

