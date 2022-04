Deulofeu: “È la mia miglior stagione, sono maturato”

Premiato come migliore in campo al termine della sfida tra la sua Udinese e l’Empoli, Gerard Deulofeu è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Molto felice del percorso che stiamo facendo. Abbiamo sofferto tanto, ma abbiamo lottato tanto per arrivare a questo momento. Non ci fermiamo, vogliamo raggiungere la massima posizione possibile. Obiettivi? Non ci sono se non vincere ogni partita. Dobbiamo continuare così, motivati e affamati come animali. La mia miglior stagione? Le statistiche dicono così: ho fatto il mio record di gol, sono contento e sono maturato, giocando per la squadra. Questa crescita è data dall’esperienza“.

Foto: Instagram Deulofeu