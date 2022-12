Deulofeu e il desiderio di tornare in Nazionale: “Ora sono pronto per la Spagna”

Gerard Deulofeu ha parlato a Mondo Udinese del suo desiderio più grande: quello di tornare a vestire la maglia della sua Spagna. In queste stagione bianconere, Deulofeu ha giocato a livelli da top club, attirando, in passato, le attenzioni di squadre come il Napoli, che ora si ritrovano a giocarsi uno scudetto. Tutto questo ha posto sotto i riflettori Gerard Deulofeu, che sta vivendo una seconda giovinezza, ragione per cui, questo suo rendimento, secondo l’esterno dell’Udinese andrebbe premiato con una convocazione in Nazionale: “Sono pronto a tornare in nazionale, ma non dipende solo da me. Io sto bene, ho raggiunto un livello di forma notevole”. Inoltre, Deulofeu ha speso qualche parola anche sul Mondiale e, precisamente, su Messi: “Vorrei dire grazie a Messi per tutto quello che fa. Mi motiva molto. Si vede la passione che regala a tutto un Paese, che dona a tutto il mondo”.

Foto: Instagram Deulofeu