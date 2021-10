Deulofeu: “Contro l’Atalanta è stato un buon punto. Un orgoglio indossare la 10 dell’Udinese”

Gerard Deulofeu si è raccontato ai microfoni di UdineseTv alla vigilia della sfida con l’Hellas. Ecco le sue parole: “Contro l’Atalanta ho visto una bella Udinese. C’è stato un piccolo cambio di modulo, ho visto una squadra più organizzata che ripartiva con un uomo in più. Abbiamo ottenuto un punto importante su un campo difficile contro una grande squadra. In passato il ginocchio mi ha impedito di esprimermi al meglio ma adesso sto bene e si è visto in campo. La 10 dell’Udinese è una maglia importante ed è stato molto significativo per me sceglierla. È un onore e un orgoglio portarla, infatti so che è stata indossata da tanti campioni bianconeri in passato. Farò tutto il possibile per onorare ed emulare le gesta dei campioni passati”.

FOTO: Instagram Deulofeu