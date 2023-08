Deulofeu: “Contento del rinnovo. Giocare per l’Udinese è un orgoglio”

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha parlato attraverso un reel nella sua pagina Instagram, in merito al suo ritorno in campo e al rinnovo con i friulani.

Queste le sue parole: “Massima attenzione al recupero. Sono giorni molto intensi, stiamo lavorando molto, molto duramente, ma varrà la pena giocare di nuovo su questo campo, che voglio davvero. Ci ho provato, sono sceso in campo, ma in campo si è visto che non si poteva fare per il tipo di infortunio e che era e che bisognava andare in sala operatoria. Sono molto contento del rinnovo. Sono molto orgoglioso di continuare in questo club, in cui mi sento a casa. Con molta ambizione, molto esigente ed è quello che vogliamo trasmettere per questa stagione che arriva con tante richieste e tanto tanto lavoro per affrontare i rivali di questa Serie A, che è un campionato complicato”.

Foto: Twitter Udinese