Deulofeu: “Il Barça è casa mia, ma non mi sentivo importante. Al Watford…”

Gerard Deulofeu, esterno offensivo ex Milan e Barcellona attualmente al Watford, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Onda Cero: “Ho vissuto dei momenti bellissimi al Barcellona, ho giocato coi più forti del mondo, ma avevo bisogno di prendere il mio cammino. Il Barça è casa mia, ma non mi sentivo importante. Avevo bisogno di giocare e lì non giocavo, non sono uno con tanta pazienza e per questo ho deciso di andarmene. Al Watford sto bene e mi godo il momento sperando di poter migliorare ancora”.

Foto: Watford Twitter