Deulofeu: “Amo il Milan da quando ci ho giocato. Stasera chiederò la maglietta a Leao”

L’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu, ha parlato nel prepartita di Milan-Udinese, analizzando la sua passione per il suo ex club.

Queste le sue parole: “In generale amo il Milan da quando ci ho giocato nella seconda parte della stagione 2016-17. Pochi mesi ma sono stato benissimo. E’ un club che merita di tornare ad altissimi livelli e spero possa vincere lo scudetto. Stasera penso a far punti con l’Udinese però, siamo in corsa per la salvezza e non possiamo abbassare la guardia”.

Il più pericoloso del Milan: “Sono rimasto colpito dall’impatto di Rafael Leão in questa stagione e ho intenzione di chiedere la sua maglia stasera”.