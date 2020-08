Gerard Deulofeu, ora al Watford, ha parlato ai microfoni di Radio Onda Cero. L’attaccante ex Milan è tornato proprio sull’avventura in rossonero: “Al Milan sono stato molto felice, è un’opzione per il mio ritorno. A Milano è anche nata mia figlia. Adesso penso a ritornare, con precauzione. Voglio tornare a giocare, mi manca ma non ho fretta.”

Foto: profilo twitter Watford