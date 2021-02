Deulofeu: “Abbiamo regalato un tempo alla Roma, io devo essere più freddo sotto porta”

Gerard Deulofeu, attaccante bianconero, ha parlato così ai microfoni di Udinese Tv dopo il 3-0 incassato all’Olimpico contro la Roma: “Secondo me abbiamo regalato il primo tempo alla Roma e non abbiamo giocato con l’intensità di cui c’era bisogno. Dovevamo lottare di più sulle seconde palle e abbiamo invece fatto fatica fin da subito. Nel secondo tempo poi abbiamo fatto meglio ma ormai era già troppo tardi, ci abbiamo provato in tutti i modi ma non è andata.

Io ci ho provato in tutti i modi, ho cercato lo spazio e avuto le mie occasioni, ma devo trovare una maggior freddezza sotto porta. Giocare così non ci porterà risultati”.