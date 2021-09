Destro: “Non abbandono l’idea di tornare in Nazionale. Della mia carriera non rinnego nulla”

Mattia Destro, attaccante del Genoa, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul suo rendimento e i suoi obiettivi futuri: “La massima ambizione di ogni calciatore è arrivare o tornare in Nazionale. Io mai ho abbandonato questa idea. Rimpianti? No, ma avrei potuto fare delle cose in maniera diversa. Tuttavia, se ho agito in un certo modo c’è sempre stato un motivo. Non rinnego nulla: se ripenso a tutto ciò che mi è successo e a tante cose che molti non sanno, forse avrei dovuto avere comportamenti diversi, ma solo se fossero stati ragionati. Invece io sono sincero, onesto, non rifletto. Preferisco, perché poi sto bene con me stesso. Pandev? Premettiamo che lui è un giocatore straordinario (e porta le mani in alto, per mimare la grandezza del compagno, n.d.r.). Io sto bene fisicamente e mentalmente. La nascita di mio figlio, l’anno scorso e tante altre cose mi hanno reso così”.

Infine sulla nuova società: “Ho percepito nella nuova proprietà grande calore. E poi avere ritrovato al Ferraris i nostri tifosi ha un enorme significato”.

Foto: Twitter Genoa