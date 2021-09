Destro e il gol con la bottiglietta in mano: “Vi racconto cosa è successo. E’ stato tutto istinto”

Mattia Destro, attaccante del Genoa, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sul curioso episodio che l’ha visto protagonista contro l’Hellas Verona, quando ha realizzato un gol avendo in mano una bottiglietta d’acqua. “Mi sono reso conto che in quel momento avevo una bottiglietta d’acqua in mano, ma realmente facevo fatica a capire dove avrei potuto buttarla. Avevo chiesto di bere alla panchina, mentre il gioco s’era spostato nella nostra metà campo. Poi, però, è ripartito all’improvviso e mi sono detto: “Buttarla in campo, no… allora l’ho tenuta in mano e in un attimo il gioco s’è spostato sul nostro fronte d’attacco e così sono andato a far gol tenendola con me…”. Poi ha aggiunto: “Ne sono felice, perché ciò ha permesso di far passare un messaggio importante, anche se il mio gol in verità è stato tutto istinto. L’ecologia? Sì, ci pensavo anche prima, ma l’idea di essere stato trasformato in un testimonial involontario su un tema così importante mi dà gioia”.

Foto: Sito Genoa