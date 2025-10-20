Dest: “Speriamo di prenderci i tre punti. Lang? Sono sorpreso che non stia giocando, è un peccato abbiano annullato il suo gol contro il Torino”
Il giocatore del PSV, Sergino Dest, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue parole:
“Cosa mi aspetto domani? Tante energie, una mentalità al 100%. Speriamo di prenderci i tre punti. Il calcio italiano? In Italia c’è tanta passione, si gioca a tutto campo, con molte situazioni di uno contro uno: può essere un vantaggio per me domani. Lang? Sono sorpreso che Lang non stia giocando molto. Mi dispiace che non stia trovando spazio. È un peccato che il suo gol contro il Torino sia stato annullato. Il Napoli? Ricordo quando giocammo contro i partenopei ai tempi del Milan: era una squadra molto forte. Ora, con Conte, giocano in modo diverso”.
Foto: X PSV