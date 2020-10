Dest, lo scudiero di Messi: «Non vedo l’ora di affrontare la Juve e CR7»

E’ arrivato da poco, ma ha già le idee chiare, specialmente nell’eterno dualismo tra la Pulce e CR7. Dest non vede l’ora di arrivare al fischio di inizio di Barcellona-Juventus, una delle sfide stellari offerte dalla Champions League. S«arà un momento speciale giocare al fianco di Messi contro Cristiano Ronaldo. Venerdì mattina, dopo la partita contro il Celta, ho avuto modo di incontrare Messi e tutti i compagni ed è stato un momento molto speciale, molto bello – ha detto a Bein Sport -. Per me il Barcellona è un sogno che si è avverato: quando il mio agente mi ha prospettato tutto ciò, ho subito dato il mio assenso. Il Bayern? Mi piacciono le sfide, per questo ho scelto il Barça».

Foto: As