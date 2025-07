Désiré Doué raccontato dai suoi ex allenatori

13/07/2025 | 18:09:53

Uno dei protagonisti assoluti del PSG delle meraviglie di Luis Enrique è indubbiamente Desirè Doue. Doué che, si distingue non solo per il suo talento calcistico, ma anche per la maturità e l’intelligenza dimostrate fin da giovane. Philippe Debray, direttore dell’istituto ETP Odorico dove il fantasista ha completato la sua formazione scolastica, ha raccontato a Footmercato: «Mi ha colpito profondamente. È un ragazzo capace di pianificare con intelligenza e umiltà. Doveva sostenere la maturità a giugno e un esame di filosofia a settembre, che ha scelto di affrontare e superare brillantemente. Molti giovani con la maturità già acquisita non si sarebbero nemmeno presentati, lui invece sì». Anche Pierre-Emmanuel Bourdeau, allenatore che ha seguito Désiré nelle prime fasi della sua carriera, ha sottolineato il suo carattere e la sua determinazione, paragonandolo al fratello Guéla: «Dés era un ragazzo mentalmente solido, già molto focalizzato sul successo. Sapeva quali fossero gli strumenti necessari per emergere e mentalmente era molto simile a suo fratello», ha ricordato Bourdeau, che ha allenato Doué dagli esordi fino alla Nazionale Under 17.

Foto: twitter psg