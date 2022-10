Designazioni arbitrali, Sidiropoulos dirigerà Betis-Roma. Stegemann per Lazio-Sturm. Fiorentina-Hearts a Bebek

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le prossime sfide di Europa League e Conference League. Il greco Tasos Sidiropoulos dirigerà Betis Siviglia–Roma, quarta giornata del gruppo C di Europa League, in programma giovedì 13 ottobre a a Siviglia. Assistenti Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Il tedesco Sascha Stegemann è l’arbitro designato per Lazio-Sturm Graz, quarta giornata del gruppo F, in programma sempre giovedì 13, allo stadio Olimpico alle ore 21. Assistenti Mark Borsch e Christof Günsch. Ancora giovedì, ma in Conference League, il croato Ivan Bebek dirigerà Fiorentina-Hearts, quarto turno del gruppo A, in programma a Firenze alle 18.45. Assistenti Goran Pataki e Luka Pajić.

Betis Siviglia–Roma, giovedì 13 ottobre ore 18.45

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (Gre)

Assistenti arbitrali: Polychronis Kostaras GRE, Lazaros Dimitriadis (Gre)

Quarto uomo: Aristotelis Diamantopoulos (Gre)

Video Assistant Referee: Agelos Evangelou (Gre)

Assistente Video Assistant Referee: Dennis Higler (Ned)

Lazio-Sturm Graz, giovedì 13 ottobre ore 21

Arbitro: Sascha Stegemann (Ger)

Assistenti arbitrali: Mark Borsch (Ger), Christof Günsch (Ger)

Quarto uomo: Robert Schröder (Ger)

Video Assistant Referee: Marco Fritz (Ger)

Assistente Video Assistant Referee: Stuart Attwell (Eng)

Fiorentina-Heart of Midlothian, giovedì 13 ottobre ore 18.45

Arbitro: Ivan Bebek (Cro)

Assistenti arbitrali: Goran Pataki (Cro), Luka Pajić (Cro)

Quarto uomo: Patrik Kolarić (Cro)