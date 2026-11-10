Designazioni arbitrali Nations League, Italia-Francia al rumeno Istvan Kovacs

10/11/2026 | 11:31:04

Ufficializzate le designazioni arbitrali per il super match di Nations League tra Italia e Francia, in programma giovedì 12 novembre alle 20:45 pronto a vestirsi delle grandi occasioni per la quinta giornata del torneo. La UEFA ha sciolto le riserve affidando la direzione della classica europea al fischietto internazionale rumeno Istvan Kovacs, arbitro di grande esperienza e carisma europeo.

ITALIA-FRANCIA Giovedì 12/11 h 20:45

Istvan Kovacs (ROM)

Mihai Marica (ROM) – Ferencz Tunyogi (ROM)

​IV Ufficiale: Szabolcs Kovacs (ROM)

​VAR: Dennis Hingler (OLA)

​AVAR: Catalin Popa (ROM)

Foto: sito uefa