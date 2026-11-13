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Designazioni arbitrali Nations League, Belgio-Italia al norvegese Espen Eskas

13/11/2026 | 11:46:46

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Ufficializzate le designazioni arbitrali per l’attesissimo match della sesta ed ultima giornata della fase a gironi di UEFA Nations League tra Belgio e Italia, in programma domenica 15 novembre alle ore 20:45 sul rettangolo verde dello Stadio Re Baldovino di Bruxelles. La UEFA ha sciolto le riserve affidando la direzione della delicata sfida europea al fischietto internazionale norvegese Espen Eskås.

BBELGIO-ITALIA Domenica 15/11 h: 20:45

Espen Eskås (NOR)

Jan Erik Engan (NOR) – Isaak Bashevkin (NOR)

IV Ufficiale: Kristoffer Hagenes (NOR)

VAR: Christian Dingert (GER)

AVAR: Kristoffer Hagenes (NOR)

Foto: sito uefa