Designazioni arbitrali Nations League, Belgio-Italia al norvegese Espen Eskas
13/11/2026 | 11:46:46
Ufficializzate le designazioni arbitrali per l’attesissimo match della sesta ed ultima giornata della fase a gironi di UEFA Nations League tra Belgio e Italia, in programma domenica 15 novembre alle ore 20:45 sul rettangolo verde dello Stadio Re Baldovino di Bruxelles. La UEFA ha sciolto le riserve affidando la direzione della delicata sfida europea al fischietto internazionale norvegese Espen Eskås.
BBELGIO-ITALIA Domenica 15/11 h: 20:45
Espen Eskås (NOR)
Jan Erik Engan (NOR) – Isaak Bashevkin (NOR)
IV Ufficiale: Kristoffer Hagenes (NOR)
VAR: Christian Dingert (GER)
AVAR: Kristoffer Hagenes (NOR)
Foto: sito uefa