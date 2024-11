Designazioni arbitrali Europa League: Nyberg per Tottenham-Roma, Strukan per Lazio-Ludogorets

Ecco le designazioni arbitrali per le prossime partite delle italiane in Europa League:

Per la sfida tra Tottenham e Roma, in programma giovedì 28 novembre a Londra (ore 21:00), sarà l’arbitro svedese Glenn Nyberg a dirigere il match, valido per la quinta giornata del torneo.

Invece, per Lazio–Ludogorets, che si giocherà giovedì alle ore 18:45, il croato Duje Strukan è stato scelto come arbitro.