Deschamps: “Torino è una città speciale per me. Theo Hernandez si è meritato la convocazione”

Didier Deschamps ha parlato in conferenza alla vigilia della semifinale di Nations League contro il Belgio: “Torino è una città speciale per me, metà carriera da giocatore quasi e poi anche un anno da allenatore. Stadio diverso, ma tante persone che conosco ed è un piacere stare qua. Per quanto riguarda la partita rispetto molto il Belgio, i loro giocatori, il ct Roberto Martinez. Entrambe le squadre hanno qualità importanti, la posta in palio è importante e i giocatori cercano di godersi il momento. Schiereremo la squadra con l’assetto migliore per segnare gol e arginare le loro qualità”. Sulla convocazione di Theo Hernandez: “C’è sempre stata concorrenza, se ho convocato nuovi giocatori è perché se lo meritano. L’importante è avere tanta concorrenza, non mi lamento delle scelte difficili da prendere”.

