Deschamps: “Tchouaméni e Koundé son consapevoli di rischiare di saltare la finale. Se vogliamo vincere dobbiamo assumerci qualche rischio”

Deschamps, in conferenza stampa, ha ricordato ai suoi giocatori diffidati, Tchouaméni e Koundé, che in caso di cartellino giallo contro l’Inghilterra, i due salterebbero un’eventuale partita di semifinale: “Siamo veramente orgogliosi di essere giunti fino a qui, adesso dobbiamo pensare a divertirci in campo. Non dobbiamo risparmiarci per alcunmotivo, altrimenti non renderemo mai al meglio. Tchouaméni e Koundé sanno di essere a rischio diffida. Un cartellino giallo potrebbe costare a entrambi la semifinale, ma arrivati a questo punto del Mondiale è normale correre qualche rischio, altrimenti non sarebbe un Mondiale. Sono cose che fanno parte di questo bellissimo sport.“

Foto: Instagram Francia