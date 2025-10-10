Deschamps sull’infortunio di Mbappè: “Colpito alla stessa caviglia che gli aveva dato problemi”

11/10/2025 | 00:12:17

Problemi per Kylian Mbappé. L’attaccante del Real Madrid ha lasciato il campo a pochi minuti dalla fine di Francia-Azerbaigian per via di un infortunio alla caviglia. Deschamps ha commentato così in conferenza stampa l’infortunio dell’attaccante:“È la stessa caviglia che gli aveva già causato problemi. Il dolore diminuisce quando riposa. In una partita i contatti sono inevitabili“. L’attaccante del Real Madrid è anche andato in gol contro l’Azerbaigian, per poi lasciare il campo all’83’.

Foto: insta mbappè