Deschamps sull’esclusione di Maignan: “Non sarebbe stato operativo per il Qatar”

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha spiegato a margine della presentazione della lista dei convocati per il Mondiale la decisione di escludere Mike Maignan dopo il problema al polpaccio sinistro accusato a metà ottobre: “Se non è in lista è perché non sarebbe stato operativo per le scadenze che ci attendono. Mandanda è qui perché è un calciatore esperto e perché mi ha assicurato di essere competitivo”.

Foto: Instagram Maignan