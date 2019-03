Deschamps sul futuro: “Posso restare sulla panchina della Francia fino al 2022”

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia e campione del mondo in carica, sarebbe pronto ad andare avanti fino al Mondiale del 2022. Lo ha confermato lo stesso allenatore in conferenza stampa: “Per me restare alla guida dei blues fino alla prossima Coppa del Mondo non sarebbe un problema, ma vedremo. Il mio futuro è ovviamente legato ai risultati, prima di pensare al 2022 bisogna pensare alle qualificazioni per l’Europeo del prossimo anno”, ha detto Deschamps.

Foto: newindianexpress