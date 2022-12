Deschamps su Rabiot: “Il suo livello non lo si scopre di certo ora. E’ un giocatore totale”

Il ct della Francia, in conferenza stampa ha parlato di Rabiot e delle sue potenzialità. Di seguito le sue parole: “Il suo livello non lo si scopre di certo ora. Adesso sta tornando sugli standard che ha mostrato con le proprie squadre di club. Umanamente, ha tolto alcune cose che una volta potevano recare fastidio. Adesso è un giocatore totale, si definisce un calciatore di equilibrio, non è una brutta cosa, è capace di giocare bene tanto in difesa quanto in attacco. Capisce e sa dove deve essere”.

Foto: Instagram Francia