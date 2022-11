Deschamps su Mbappé: “È una locomotiva. Non parla, ma è un leader”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 2-1 sulla Danimarca, Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato anche di Kylian Mbappé: “È un giocatore di altra categoria, ha quella capacità di essere decisivo, di fare la differenza, anche se gli avversari lo maltrattano. È un leader. Poi ci sono tre tipi di leadership: fisica, tecnica e mentale o espressiva. Se qualcuno di voi era preoccupato perché Pogba non c’era, posso assicurarvi che ce ne sono altri che sanno parlare. Kylian non parlerà ma, per quello che fa, è una locomotiva”.

Foto: Mbappé Twitter