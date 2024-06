Deschamps su Maignan: “Non ci sono particolari preoccupazioni”

Didier Deschamps, Ct della Francia con cui ha vinto anche il Mondiale 2018, rassicura i tifosi dei Blues e del Milan in merito alle condizioni di Mike Maignan. Il portiere aveva subito una lussazione del mignolo della mano sinistra, tuttavia non sembrano esserci problemi sulle sue condizioni, come ha raccontato il ct a Telefoot. Ecco le sue parole: “Tutto sta andando bene, non ci sono particolari preoccupazioni”.

Foto: instagram Francia