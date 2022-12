Deschamps su Benzema: “Può tornare in finale? Prossima domanda”

Didier Deschamps è stato chiaro fin da subito. Karim Benzema, anche nel caso in cui riuscisse a recuperare dai problemi fisici, non tornerà a far parte della lista dei convocati al Mondiale. All’ennesima domanda dei giornalisti sul possibile rientro di Benzema in finale del Mondiale, Deschamps ha risposto francamente, facendo intendere che Karim The Dream ha finito la sua Coppa del Mondo quando ha accusato l’infortunio: “Benzema può rientrare tra i convocati per la finale? Non vi rispondo neanche, potete già farmi la prossima domanda”.

Foto: Instagram Benzema