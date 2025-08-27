Deschamps: “Situazione Kolo Muani difficile. Manu Kone sottovalutato, Thuram ha tutto”

27/08/2025 | 17:45:31

Il ct della Francia Deschamps ha parlato in conferenza stampa anche di alcuni giocatori che militano in Serie A, come Konè e Thuram: “Manu fa parte di quei giocatori sottovalutati o poco considerati. Io penso che abbia un grande potenziale. È performante con il suo club e a quanto pare resterà alla Roma. Deve ancora confermarsi, ma è interessante. Gioca in un registro molto specifico, anche se ha la capacità di proiettarsi in avanti. Kolo Muani? La sua è una situazione complicata. Non ha sempre avuto continuità, ma ora non gioca e si allena a parte. Spero che da qui a lunedì trovi una soluzione per tornare a essere un giocatore attivo. Dal punto di vista atletico e del minutaggio non è compatibile con le esigenze del calcio internazionale. Thuram? A sua discolpa, gioca in un sistema a due punte all’Inter, mentre da noi spesso viene schierato sull’esterno. Ha tutto, e ogni stagione lo dimostra: l’ultima è stata molto buona con l’Inter e ha iniziato bene anche questa”.

Foto: Instagram Francia