Deschamps: “Segnamo poco è vero. È un dato di fatto. Mbappé? Non è al top ma ci darà una mano”

Il ct della nazionale francese ha poi parlato delle condizioni di Mbappé: “Abbiamo fatto tutto il possibile con lui, con lo staff medico, per convincerlo ad essere lì. Durante la preparazione, ha avuto anche un piccolo problema alla schiena, ma Kylian è lì. Anche se non è al 100%, so benissimo che per l’avversario, sapere che è lì, può essere una difficoltà in più”.

Foto: Twitter Francia