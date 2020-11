Deschamps: “Ronaldo al Psg? Nel calcio tutto è possibile”

Alla vigilia di Portogallo-Francia, in programma domani alle ore 20:45, il commissario tecnico dei transalpini ha parlato in conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Queste le parole di Didier Deschamps: “Non so se vuole andare al PSG, ma è un giocatore eccezionale, immenso. Non voglio anticipare cosa farà o no, la Juventus è un grande club e ovviamente è contenta di averlo. Nel calcio però tutto è possibile. Il club dove Ronaldo gioca è sempre sotto esame, negli anni ha dimostrato di essere sempre ad alti livelli.”

Foto: l’equipe